Villingen-Schwenningen Tanzschule Seidel feiert mit Jubiläumsparty

VS-Villingen. Seit 2008 ist Seidel mit der ADTV Tanzschule und der angeschlossenen Veranstaltungsfirma Seidelevents nun schon in Villingen ansässig. "Zehn Jahre, in denen wir vieles auf die Beine gestellt haben und zu einem großen Bestandteil der Villinger Event-, Kultur- und Freizeitsparte geworden sind", zeigt Seidel auf. Alle Altersstufen von drei Jahren bis über 80 Jahren seien mittlerweile im Kundenstamm vertreten. "Grund genug für uns, dieses Jubiläum mit allen Tanzbegeisterten zu feiern." Alle Tänzer aus den Bereichen Salsa- und Latino, Discofox und Standard-Latein haben bei der Jubiläumsparty am 29. September die Möglichkeit, auf drei Flächen zu tanzen. Zusätzlich bietet die Tanzschule die Nummer-Eins-Hitparty auf der vierten Fläche für alle Solotänzer, die keinen tanzwütigen Partner dabei haben an. Für diesen besonderen Abend hat die Tanzschule Seidel auch ein Showtanzpaar engagiert, das das Rahmenprogramm ergänzen wird. Einlass zur Jubiläumsparty ist um 20.30 Uhr, Beginn um 21 Uhr, Ende gegen 0.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Weitere Informationen: Telefon 07721/2 86 87