Villingen-Schwenningen "Tanzen ist einfach weiblich"

2009 kehrten sie in die Heimat zurück mit dem Wunsch, eine eigene Tanzschule zu eröffnen. Ihre Eltern lebten mittlerweile in Niedereschach. Als sich ein Jahr später dort freie Räume ergaben, setzten sie ihren Traum in die Wirklichkeit um und gründeten das "GymDance". Kindertanz, Hip-Hop und – das damals noch aktuelle – Aerobic sowie Rücken-fit-Kurse gehörten zu den ersten Angeboten für Kinder ab drei Jahre, Jugendliche und Erwachsene. Heute stehen vor allem bei Jugendlichen auch Break- und Streetdance ganz oben auf der Wunschliste. Gleichzeitig boten die Zwillinge immer auch Kurse in Villingen an. Und sie leiten Tanz-AGs an den Grundschulen am Klosterring und in Pfaffenweiler.

2017 war es dann soweit: in der Vockenhauser Straße entstand eine "GymDance"-Filiale, sie ist inzwischen der alleinige Standort. Aus dem Zwei-Frauen-Betrieb ist ein Team von sechs Kursleitern geworden, einer davon männlich. Angesichts von drei Jungs unter 160 Kursteilnehmern eine enorm hohe Quote, auf die Nina und Cynthia Bull stolz sind. Und dennoch: "Tanzen ist einfach weiblich", stellen sie fest, ohne eine Erklärung dafür zu haben.

Für "Unter dem Meer" wird seit Ende der Sommerferien geprobt

Für den gerade sehr angesagten "Poledance" braucht man enorme Kraft, Technik und Beweglichkeit. Mit dem "Rotlichtmilieu" habe das rein gar nichts zu tun, finden sie und denken bei den anspruchsvollen Übungen an der Stange eher an athletische Zirkusakrobaten oder Spitzenturner. Ansonsten sind die Schwestern wählerisch, wenn wieder einmal eine Fitnesswelle aus Amerika nach Europa schwappt.

"Wir machen nur das, wovon wir überzeugt sind", sagt Nina Bull. Viele Inhalte seien die gleichen wie bisher, tragen nur einen neuen Namen und es werden dafür Lizenzgebühren fällig. "Das machen wir nicht mit – wir machen unser Ding", bestätigt Cynthia Bull.

Offensichtlich fahren sie damit gut, denn nicht wenige der aktuellen Kursteilnehmer sind von Anfang an dabei. Und nach Mitwirkenden für ihre alljährlichen "Dancicals" müssen die Bull-Schwestern nie lange suchen. Was 2011 im Katharinensaal in Niedereschach rund 200 Zuschauer anlockte, füllt seit dem "Fantanzia" 2016 die Neue Tonhalle. Seit Ende der Sommerferien wird für "Unter dem Meer" choreografiert und geprobt. Geschichten und Figuren sind den Abenteuern der kleinen Meerjungfrau Arielle nachempfunden.

Verlassen können sich Nina und Cynthia am Sonntag auf ein rund 20-köpfiges Team aus dem Familien- und Freundeskreis, das immerhin die vierte Veranstaltung dieser Art in der Neuen Tonhalle stemmt. Allmählich steige bei allen das Lampenfieber, geben die Schwestern lachend zu.

Seit ein paar Jahren haben Nina und Cynthia Bull eigene Familien gegründet, Nina mit Mann und fast einjährigem Sohn in Donaueschingen, Cynthia mit ihrem Mann in Brigachtal. Seither machen sie nicht mehr so viel zusammen wie früher. Cynthia ist begeistert kreativ, Nina ebenso begeistert Mutter. Für eines brennen sie aber nach wie vor beide – für gesunde und ganzheitliche Bewegung, die Spaß macht.