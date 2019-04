Villingen-Schwenningen Tannheimer Freibad ruft zu Spendenaktion auf

Schon bald geht es wieder daran, das kleine Idyll herzurichten für die Saison. Wie all die Jahre zuvor wartet man auch diesmal in bangen Minuten darauf, was passieren wird, wenn man das Wasser ablässt: "Haben wir wieder mal einen Rohrbruch?", spricht Sybille Bippus aus dem Vorstand des Fördervereins die bange Frage aus. Die böse Überraschung gab es allzuoft und mündet gewöhnlich in eine Riesenbaustelle.

Doch wenn die ersten Badegäste auch dieses Jahr wieder ins Tannheimer Freibad strömen, dann bekommen sie von alledem nichts mit außer dem puren Badevergnügen. Dem frönen auch viele Badegäste aus Brigachtal besonders gerne, verrät Bartsch-Pubanz, der Brigachtaler Bürgermeister Michael Schmitt habe deshalb bereits überlegt, ob ein Shuttlebus, der ein paarmal täglich ins Tannheimer Freibad fährt, Sinn machen könnte – die Tour des Linienbusses sei trotz der nur drei Kilometer Entfernung viel zu lang, ergänzt Bartsch-Pubanz. Aus Rietheim, Pfaffenweiler und Tannheim kommen die Schulen zum Schulschwimmen ins örtliche Freibad, freut sich die Vereinsvorsitzende Doris Riesle. Sie und ihre Mitstreiter hoffen, dass auch das ein gewichtiges Argument im Kampf um das kleine Dorfschwimmbad ist.

Gemeinsam wollen sie diesen Kampf aufnehmen. 2019 starten sie deshalb eine große Spendenaktion, deren Schirmherr kein geringerer ist als der ehemalige deutsche Skispringer und zweimalige Gesamtweltcup- und 28-fache Weltcup-Sieger Martin Schmitt. "Ich hoffe sehr, dass es gelingt, dass Tannheimer Schwimmbad zu erhalten", schrieb Martin Schmitt an Karl-Heinz Bartsch-Pubanz.

Dieser steckt schon vor der Jahreshauptversammlung des Fördervereins am 26. April bis über beide Ohren in Arbeit für das große Rettungsprojekt. Die Liste der geplanten Aktionen ist lang: Ein Wassersporttag mit den Schulen in Tannheim, Pfaffenweiler und Rietheim ist geplant, verschiedene Schwimmkurse stehen auf der Agenda, ein Kinderflohmarkt soll wieder stattfinden, ein buntes Programm wird beim Freibadfest am 7. Juli geboten, und darüber hinaus gibt es Überlegungen für einen Kino-Abend im Freibad, zählt Bartsch-Pubanz auf.

Doch damit nicht genug, es gibt eine weitere Neuerung: Ab dem 26. April kann neuerdings eine Goldene Eintrittskarte für 500 Euro bestellt werden – diese berechtigt dann zum lebenslangen freien Eintritt in das Tannheimer Freibad und hat sich bei regelmäßigen Schwimmern nach wenigen Jahren amortisiert (Eintrittspreis Einzelticket 2,90 Euro). Die erste Goldene Eintrittskarte ist quasi schon verkauft, "an Frau Keller", lässt Bartsch-Pubanz mit Blick auf die Ortsvorsteherin wissen, die nickend lächelt. Über eine große Kampagne und einen Imagefilm, der in Auftrag gegeben wurde, will Tannheim die Werbetrommel rühren, um das Tannheimer Freibad zu retten.