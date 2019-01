Villingen-Schwenningen Tannheim will einen Kunstrasenplatz

VS-Tannheim. Sehr deutlich ging das aus den Berichten von Chronist Christian Blessing und Fabian Merz vom Spielausschuss hervor. Dagegen hatte die zweite Mannschaft mit dem vierten Ligaplatz ein Hoch. Derzeit stehen sie auf dem achten Rang, nach einem ständigen Auf und Ab. Bei der ersten Mannschaft setzte sich in der laufenden Saison der Negativtrend fort, was der 13. Platz in der Kreisklasse A zum Ausdruck bringt. Der Vertrag mit dem Trainer wurde aufgelöst, da er nach eigener Aussage "die Leute nicht mehr erreichen konnte". Für die Saison 2019/20 wurde bereits ein neuer Trainer verpflichtet.

In den Jugendabteilungen spielen zurzeit 30 Kinder und Jugendliche, die von fünf Trainern und Betreuern begleitet werden, berichtete Florian Kreuz. Die Spielgemeinschaften mit Pfaffenweiler, Rietheim und Marbach funktionieren gut. Von der A-Jugend wurden drei Spieler in die aktive Mannschaft übernommen. In dieser Saison konnte die Spielgemeinschaft kein Team anmelden. Der Zulauf zu den Bambini hält an.

Finanziell steht der Verein gut und solide da, wie aus den Berichten von Florian Kreuz (Jugend), Rainer Kutscher und Jan Walter hervorging. Selbst im sportlichen Bereich wurden schwarze Zahlen erzielt. Der Geschäftsführer des Fördervereins Tannheimer Fußballfreunde, Volker Hammann, freute sich, dass dem Hauptverein ein mittlerer fünfstelligen Betrag zur Verfügung gestellt werden konnte. Das Sommerfest wurde wieder besser angenommen, der Weihnachtsmarkt erreichte nach einem kräftigen Einbruch im letzten Jahr wieder normale Zahlen, und die Gewinne aus der Bewirtschaftung des Vereinsheims sind grundlegend.