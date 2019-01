Villingen-Schwenningen Tamilen pflegen ihren Brauch in der Ferne

Bevor jedoch das Fest startete, wurden wie bei jedem Fest der Tamilen zwei Ölleuchten entzündet, womit man um ein gutes Gelingen des Festes bittet. Jedes Jahr um den 14. Januar findet das Fest statt, welches aus praktischen Zwecken jedoch meistens an einem Sonntag hier nachgefeiert wird, dass möglichst viele Menschen zusammen finden können.

Im Garten vor dem Neckarforum wurde das Festgericht Pongal auf traditionelle Weise zubereitet. Die etwa 70 Gäste warteten hierbei darauf, dass die heiße Milch überkocht. Damit begann die Zeremonie mit unterschiedlichsten Tänzen und Gesängen, bei dem die Feiernden sich um das Feuer versammelten.

Das anschließende Neujahrsfest wurde auf Grund der eisigen Temperaturen in den Räumen des Neckarforums fortgesetzt. Es entwickelte sich ein fröhliches und farbenfrohes Fest, bei dem auch Gäste herzlich willkommen waren. Den Tamilen geht es auch darum, die nachfolgenden Generationen mit dem Fest vertraut zu machen und die Tradition damit weiterzugeben. Eine Besonderheit in diesem Jahr war hierbei, dass die Schülerinnen und Schüler der Tamilischen Schule in Schwenningen den Bharathanadyam-Tanz erstmalig aufführten. Für den klassischen Tanz, welcher aus Indien und Sri Lanka stammt und der in hinduistischen Tempeln getanzt wird, übten die zehn Schüler seit September.