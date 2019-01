Villingen-Schwenningen Tamile im Visier der Ermittler

Denn im gesamten Landkreis würde es seinen Angaben zufolge rund 500 Tamilen geben. An seiner Schule stehe derweil die Lehre der tamilischen Sprache im Vordergrund. Pavalanathan: "Politische Themen werden hier nicht behandelt, wir kümmern uns um unsere Kultur."

Tatsächlich treten die Tamilen, die insbesondere in den 1980er Jahren in die Region kamen, in keiner Weise negativ in Erscheinung. Man wolle hier in Ruhe leben – den Konflikt und insbesondere die Rolle der terroristischen Vereinigung spiele keine Rolle. Nichtsdestotrotz wird die außergewöhnliche Festnahme sicherlich für Gesprächsstoff bei den Tamilen sorgen.