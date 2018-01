Villingen-Schwenningen Tag für Bewerber

VS-Schwenningen. Die Fakultät Medical and Life Sciences der Hochschule Furtwangen am Standort Schwenningen lädt Bewerber zu einer Informationsveranstaltung über ihre Bachelor-Studiengänge am Samstag, 13. Januar, von 14 bis 15.30 Uhr, im Raum E 0.02 ein. Der Zugang erfolgt über den Innenhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.