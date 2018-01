Villingen-Schwenningen Täuflinge bestehen Prüfungen mit Bravour

Während der Fasnetszeit spielt die Guggenmusik in ­Villingen bei mehreren ­Umzügen sowie in den Straßen und Gassen der Stadt. Und auch nach der Fasnet geht es erneut rund, denn dann wird in der Schweiz nachgefeiert. Die Guggenmusiker suchen neue aktive Mitglieder. Interessenten können gerne jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr in die Aula der Goldenbühlschule in Villingen zur Musikprobe vorbeikommen. Musikalische Vorkenntnisse sind hilfreich, jedoch bei fleißigem Probebesuch nicht zwingend erforderlich.