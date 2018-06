Villingen-Schwenningen Tätowierer zeigen Körperkunst

Höhepunkte des Messeprogramms waren neben dem Auftritt der Sam Willcox Liveband auch die täglichen Contests, bei denen alle Besucher ihr bei der Messe gestochenes Tattoo von einer Fachjury bewerten ließen. Ziel des Wettbewerbes war es, die besten Tattoo-Künstler für ihre Kunstwerke in den Kategorien "Black and Grey", "Realistic" sowie "Colour" und am Ende den Tages-Gesamtsieger zu prämieren. Erstmals bei der Ink Style war der Amerikaner Matt Gone. Der Special Guest präsentierte seinen komplett tätowierten Körper.