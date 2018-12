Villingen-Schwenningen. Täter sind in der Nacht zum Dienstag in Büros im Kaiserring in Villingen eingedrungen. Die Einbrecher traten in den Obergeschossen des Gebäudes mehrere Bürotüren auf und durchsuchten die Räume, teilt die Polizei mit. Mit einer Beute von rund 300 Euro flüchteten die Täter. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/6010, entgegen.