Villingen-Schwenningen Tänzerisch zu gesunder Haltung finden

Der Schwerpunkt der zehn Unterrichtseinheiten liegt auf dem Training des Haltungs- und Bewegungsapparates mit dem Ziel, Bewegungsmangel vorzubeugen. Weiterhin richtet sich der Kurs an Menschen, die sich gerne rhythmisch und tänzerisch bewegen und dies gerne in einer Gruppe mit anderen Menschen machen möchten. Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Trainiert wird einzeln oder in der gesamten Gruppe, von daher ist für diesen Kurs auch kein Tanzpartner erforderlich.