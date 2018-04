Villingen-Schwenningen Tännlelupfer stellen den Festbaum

VS-Schwenningen. Der Frühling ist da und die Zeit der Sommerfeste und Veranstaltungen auf der Möglingshöhe steht bevor. Am kommenden Dienstag, 1. Mai, ist der Auftakt auf dem Gelände. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) wird mit Kundgebunden zum Tag der Arbeit und einem Rahmenprogramm mit Musik und Speisen die Festsaison eröffnen. In diesem Rahmen wird auch der Festbaum gestellt. In diesem Jahr jedoch nicht von den Baumstellern der Ziegel-Buben, sondern von Uwe Mühlbacher und seinen Tännlelupfern.

Der Chef der Truppe betont, dass "wir keinen Maibaum stellen" und dieser auch keinen Gewerkschaftshintergrund hat, nur weil er am 1. Mai gestellt wird. "Es handelt sich um den Festbaum des Trägervereins Möglingshöhe", sagt Mühlbacher. Gestellt werde er eben während der ersten Veranstaltung auf dem Areal und das sei nun einmal die des DGB.

Der Obertännlelupfer hatte beim Vorsitzenden des Trägerverein, Florian Schütze, Interesse bekundet, dass die Untergruppe der Narrenzunft den Baum in diesem Jahr stellen möchte. "Das freut uns natürlich, dass nicht nur die Baumsteller der Ziegel-Buben diese Aufgabe übernehmen möchten", sagt Schütze. Und so habe er in Absprache mit den Ziegel-Buben die Zusage erteilt. "Vielleicht machen die beiden Gruppen es in Zukunft abwechselnd oder auch gemeinsam." Es gebe da aber noch keinen konkreten Plan, gibt Schütze zu.