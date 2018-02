Villingen-Schwenningen Täglich Bewerbungen für Kulturnacht

Wer sich mit einem kulturellen Beitrag für das Programm einbringen möchte, kann sich ab sofort bis 23. März beim Amt für Kultur bewerben. Im vergangenen Jahr begann die Bewerbungsphase bereits vor Fastnacht. Da bis zum Stichtag zu wenige Bewerbungen vorlagen, hatte das Kulturamt die Frist verlängert. "Wir haben in diesem Jahr ganz bewusst die Bewerbungsphase nach der Fastnacht gelegt", erklärt Amtsleiter Andreas Dobmeier. Wobei er auch zugibt, dass der frühe Zeitpunkt der fünften Jahreszeit ihm ganz ordentlich in die Karten gespielt hat. "Klar haben wir davon profitiert."

Doch nicht alle Künstler warten den Bewerbungsbeginn ab. "Die üblichen Verdächtigen", wie Dobmeier langjährige Akteure der Kulturnacht schmunzelnd nennt, "haben ihre Unterlagen längst eingereicht." Einen konkreten Überblick, wie viele Bewerbungen dem Amt für Kultur bereits vorliegen, hat Dobmeier derzeit aber nicht. "Wir bekommen täglich Post", blickt der Amtsleiter optimistisch auf die Veranstaltung. Zweifel, dass das Programm nicht vielfältig werden könnte, hat er keine.

Nach wie vor großes Thema wird auch bei der 13. langen Kulturnacht das verschärfte Sicherheitskonzept sein. Dennoch hoffen die Veranstalter, dass wieder wie in den Vorjahren rund 80 Auftritte mit 1000 Akteuren geboten werden können. Wo diese allerdings stattfinden werden, ist laut Andreas Dobmeier noch nicht hundertprozentig geklärt. Mit Blick auf die Baustelle am Marktplatz seien noch ein paar Fragen zu klären: "Wir können noch nicht sagen, wo Baustellenmaterial und Maschinen gelagert und geparkt werden", verweist Dobmeier auf den zum Zeitpunkt der Kulturnacht laufenden Kreisverkehrausbau im Bereich Dauchinger- und Spittelstraße. "Da werden wir uns mit dem Bauamt noch abstimmen, wo wir die Bühnen aufbauen können", versichert Dobmeier. Auf jeden Fall sei es in seinem Interesse, dass wenn ein Bühnenstandort wegfallen würde, diesen irgendwo in der Innenstadt zu kompensieren. "Hier geht es ja auch darum, die ganzen Vorstellungen unter zu bekommen."