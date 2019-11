Villingen-Schwenningen System um Notfallrettung und Notfalldienst kränkelt

In diesem Fall war dem Patienten damit allerdings nicht geholfen. Ein dort zuständiger Arzt habe ihm dann Tabletten gegen Sodbrennen genannt, die er sich in der Notfallapotheke besorgen sollte, schildert Otto N. den weiteren Verlauf.

Selbst das Besorgen war noch umständlich, geholfen hatte es natürlich nicht. Und so rief N. nach einer schmerzerfüllten Nacht seinen Hausarzt an, der dann am 23. Oktober gegen Mittag zum Hausbesuch kam. Von da an ging alles relativ schnell: Mit dem Rettungswagen wurde er in die Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums gebracht und "einige Zeit" später fand er sich im Operationssaal wieder. Denn Otto N. hatte eine Darmverschlingung, die nach Aussage seines Hausarztes "zum Zeitpunkt meines Hausbesuchs eine Einlieferung in die Klinik dringend erforderlich machte."

Als Otto N. von seinem Fall berichtet, sitzt er bereits wieder in seinem Wohnzimmer. Er hatte Glück, denn ohne ärztliche Behandlung hätte die bakterielle "Vergiftung" des Körpers schwere Folgen gehabt, wie sein Hausarzt bestätigt. Dennoch zeigt der Fall des Schwenningers auf, dass der telefonische Notfalldienst seine Schwächen hat.

Peter Metzger erklärt die Herausforderungen, die Rettungs- und Notfalldienst mit sich bringen: Die Grenzen, wann ein Patient die 112 und wann die 116 117 wählen sollte, seien nicht an festen Parametern auszumachen und oftmals auch fließend. Eindeutig lebensbedrohliche Notfälle wie Herzinfarkt oder Verkehrsunfall könnten über den Notruf 112 gemeldet werden. "Andere, eindeutige Fälle, bei denen man zur Tages- oder Praxiszeit den Hausarzt kontaktieren würde, können nachts, feiertags und am Wochenende unter 116 117 den ärztlichen Notfalldienst erreichen."

Patient verhielt sich richtig

Demnach hatte sich Otto N. also richtig verhalten. Doch wie kam es zu der unzutreffenden Diagnose am Notdiensttelefon? Wie kritisch die Situation zum Zeitpunkt des nächtlichen Anrufs war, kann der behandelnde Hausarzt im Nachhinein nicht beurteilen. "Das lässt sich für mich nicht nachvollziehen. Als ich meinen Patienten gesehen habe, waren rund zwölf weitere Stunden vergangenen."

Peter Metzger macht deutlich, dass seine Disponenten in der Integrierten Leitstelle alles Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter mit einer speziellen Zusatzausbildung seien. "Die Disponenten erarbeiten sich mittels gezielter Fragestellung ein sogenanntes Meldebild." Dieses Meldebild werde dann bewertet und die konkrete Hilfe vermittelt.

Um dieses so deutlich wie möglich skizzieren zu können, übernehmen die Disponenten die Gesprächsführung von Beginn an. Sie melden sich dazu mit dem Satz: "Notruf Feuerwehr- und Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort?" Damit wird verhindert, dass der verunsicherte Anrufer in einen Redefluss kommt und die wichtigsten Informationen beim Disponenten nicht ankommen.

Der Schwenninger Otto N. hatte Glück im Unglück. Denn eine etwa 15 Zentimeter lange Narbe ist nach jetzigem Stand alles, was ihn an diesen Vorfall erinnern wird.

In eindeutigen Notfällen wählen Sie die Notrufnummer 112 und folgen Sie den Anweisungen des ausgebildeten Personals am anderen Ende der Leitung. In Fällen, in denen Sie normalerweise Ihren Hausarzt aufsuchen würden, dieser aber nachts, an Feiertagen oder am Wochenende nicht erreichbar ist, wählen Sie die ärztliche Notdienstnummer 116 117.