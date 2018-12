Villingen-Schwenningen Swingendes Weihnachtsfest

Mit seinem ersten "Christmas With My Friends"-Album erfüllte er sich 2006 schließlich einen Herzenswunsch – und hat 2018 sein inzwischen sechstes Weihnachtsalbum herausgebracht, dieses Mal mit Klassikern wie "Little Drummer Boy" und "Hark! the Herald Angels Sing" sowie zauberhaften Eigenkompositionen. "Das Publikum kann sich auf ein stimmungsvolles musikalisches Weihnachtsfest in einzigartiger Atmosphäre freuen", teilt der Veranstalter mit.

Eintrittskarten für das Konzert mit Posaunist Nils Landgren für das Sonderkonzert gibt es im Vorverkauf für 39, 35 und 26 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per an E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter http://tickets.vibus.de.