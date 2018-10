VS-Schwenningen. Die Swano Big Band feiert ihren 49. Geburtstag mit einem Konzert "Best of Swano" am Samstag, 27. Oktober, im Muslensaal. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Burenhaus oder unter Telefon 07721/7 32 92. Restkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich.