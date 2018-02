Villingen-Schwenningen Surinam rückt ins Blickfeld des Weltgebetstags

Eine thematische Einstimmung mit Informationen zu Surinam, einem weitestgehend unbekannten Land im Norden von Südamerika, beginnt um 18.30 Uhr in der Kirche. Eingeladen zum Mitbeten und Mitfeiern sind aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer, Kinder und Jugendliche, also alle, die offen für fremde Lebenswelten sind. Im Anschluss an die Andacht in der Kirche ist noch ein geselliges Beisammensein im Chorraum. Die Gebetsordnung stammt von Frauen aus Surinam und wurde unter die Kernaussage "Gottes Schöpfung ist sehr gut!" gestellt.

Das Land an der Atlantikküste ist das kleinste von Südamerika und doch eines seiner buntesten. Über 90 Prozent sind von Regenwald mit einem unvorstellbarem Reichtum an Pflanzen und Tieren bedeckt. Die Bevölkerung besteht aus vielen verschiedenen Ethnien aus vier Kontinenten. Verschiedene Religionen verehren Seite an Seite Gott auf ihre jeweilige Art.

Die Gebetstexte zeigen jedoch auch, dass diese paradiesische Schönheit und Vielfalt durch unverantwortliches Handeln bedroht sind. Für die Goldgewinnung werden Flüsse durch Quecksilber vergiftet, der Bauxit-Abbau führt zur Abholzung der tropischen Regenwälder und durch die Klima-Erwärmung steigt der Meeresspiegel und lässt die Mangrovenwälder absterben. Anstrengungen zur Bewah rung der Schöpfung haben den Erhalt der Lebensgrundlagen aller Lebewesen zum Ziel.