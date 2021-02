Villingen-Schwenningen Supermarkträuber zu Haftstrafe verurteilt

Der 24-Jährige, der drei Wochen nach seiner letzten Tat in Bad Dürrheim, am 28. August 2020 durch die Kriminalpolizei festgenommen worden war, wurde am Freitag aus der Untersuchungshaft in Fußfesseln durch Justizbeamte vorgeführt. Die Kriminalpolizei Rottweil hatte durch akribische Ermittlungsarbeit den 24-Jährigen unter anderem anhand einer individuellen Tätowierung am Hals als Tatverdächtiger identifizieren können. Bei der Durchsuchung konnte unter anderem ein Teil der Beute sowie die verwendete Schusswaffe, eine täuschend echt aussehende Schreckschusswaffe, sichergestellt werden.

Angeklagter wiederholt sein Geständnis auch vor Gericht