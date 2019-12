Villingen-Schwenningen "Summersound VS": Vorverkauf läuft gut

Bleibt noch die Frage nach einer möglichen vierten Band, denn bislang sind "nur" an drei Festivaltagen Künstler verpflichtet. Römmler kann derzeit nicht mit einer klaren Antwort dienen. Noch stehe nicht fest, ob "wir auch am vierten Festivaltag etwas anbieten können". Falls man jedoch einen passenden Künstler finden sollte, "warum nicht?" Doch falls nicht, sei dies sicherlich kein Drama: "Wir haben jetzt schon ein Super-Programm", so Römmler. Zudem: "Was wir dieses Jahr erreichen wollten, das haben wir erreicht." Ambitioniert sind ja auch die Ziele der Festivalmacher: Sommersound VS soll "eine Marke für Villingen-Schwenningen und die ganze Region" werden.

Die Begeisterung im Oberzentrum und der "hervorragende Vorverkauf" sind das eine. Das andere: das "Auf Herdenen" gefundene Festivalgelände und der bislang überaus erfolgreiche Kontakt zu den Nachbarn, Firmen und dem Schwarzwald-Baar-Center. Das Druckzentrum Südwest, dort wird auch der Schwarzwälder Bote gedruckt, biete geradezu "perfekte infrastrukturelle Bedingungen". Perfekt mit Blick auf Tausende von Festivalbesuchern. Parkplätze stehen in ausreichender Zahl auch in der Nachbarschaft zur Verfügung. Nicht nur die Stellflächen beim Einkaufszentrum können genutzt werden, benachbarte Firmen haben bereits signalisiert, dass sie ihre Parkplätze den Musikfans zur Verfügung stellen werden.

Nur positive Signale

Maximal 6000 Fans passen pro Konzert auf das Gelände. "Wir hätten zwar noch mehr Leute hineinlassen können", erläutert Römmler. Doch auch mit Blick auf die Sicherheit wollten die Veranstalter die Kapazitäten nicht völlig ausreizen. Die Daumen zeigen also nach oben, auch bei der Stadtverwaltung. Derzeit laufen im Hintergrund Gespräche in Bezug auf Park- und Sicherheitskonzept. In punkto Sicherheit solle zum Beispiel geklärt werden, wie Festivalbesucher gefahrlos über die Bundesstraße kommen können, wenn sie das Festivalgelände ansteuern. Römmler ist sich sicher, dass Antworten gefunden werden und das Erarbeiten eines Konzeptes kein Problem werden dürfte. Ebenfalls erfreulich für die Agentur, die in der Nähe von Freiburg sitzt: Von der Stadt haben "wir nur positive Signale bekommen", freut er sich. Man habe das Gefühl, in VS "offene Türen einzurennen."

