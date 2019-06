Villingen-Schwenningen Südwest-Messe mit vielen Innovationen

Die Hallen X, Y und Z stehen bereits seit einigen Monaten auf dem Messegelände in Schwenningen und sollen auch stehen bleiben, wie Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA), beim Pressegespräch am Donnerstag berichtet. "Wir wollen die Hallen ganzjährig stehen lassen." Ursprünglich sollten sie nur vorübergehend für drei große Messen aufgebaut werden. Und auch die Leichtbauhallen, in denen bislang Aussteller wie Besucher hin und wieder ins Schwitzen kamen, bekamen eine wortwörtliche Auffrischungskur: Sie sind ab dieser Messe klimatisiert.

Beste Voraussetzungen also, um das Angebot von rund 700 Ausstellern auf dem 60 000 Quadratmeter großen Areal zu bestaunen, auszuprobieren und zu kaufen. Durch die zusätzlichen Hallen wird sich der eine oder andere Aussteller nicht am gewohnten Standort wiederfinden. Doch die Neuorientierung der Besucher sollte sich nach Einschätzung von Stefany Goschmann in Grenzen halten: "Im Bereich Handwerk und Hausbau dürfte das nicht so gravierend sein, schließlich kauft man nicht jedes Jahr ein neues Haus", sagt Goschmann schmunzelnd. Dieser Bereich ist in den Hallen A bis C zusammengelegt worden. Auf den drei neuen Flächen X, Y und Z sind die Sparten Fitness sowie Information, Kommunikation und die Sonderschauen untergebracht.

Eine dieser Sonderschauen ist die "Games for families". Das Angebot der "planetlan GmbH" ist nach deren eigenen Angaben "Deutschlands größte Roadshow für kind- und familiengerechte Gesellschaftsspiele, digitale Spiele und Spielzeug". Geschäftsführer Michael Wegner sagt zur Premiere in Schwenningen: "Wir bieten ein Spektrum für eine Altersgruppe von drei bis 99 Jahren an". An etwa 100 Spielstationen können analoge und digitale Spiele getestet und natürlich auch gekauft werden. "Unser Schwerpunkt liegt aber ganz klar auf dem Ausprobieren", sagt Wegner. Mit dabei ist auch der große Hersteller "Nintendo". Erfahrungsgemäß hätten die Besucher an den Stationen eine "recht lange Verweildauer". Wer sich also wie Messe-Projektleiter Tobias Ertl mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille hinter das Steuer eines ferngesteuerten Autos "setzen" will, ist bei "planetlan" gut aufgehoben.