Villingen-Schwenningen Südstadtclowns bitten zum Sommerfest

VS-Villingen. Das Sommerfest der Südstadt-Clowns ist längst ein Klassiker im Festkalender. Die Helfer stehen bereits in den Startlöchern, um den Festplatz herzurichten und zu dekorieren, um für einen angenehmen Aufenthalt zu sorgen. Die Küchencrew hat eine breit gefächerte Speisenauswahl zusammengestellt, die für jeden Geschmack etwas bietet. Viele Kuchenspenden wurden angekündigt, so dass für beide Tage eine reichhaltige Auswahl zur Verfügung stehen wird. Für das Rahmenprogramm steht ein Schmink- und Bastelteam an beiden Tagen bereit und die große Wiese mit Schaukel lädt zum Spielen ein. Auch das Glücksrad mit vielen tollen Gewinnen ist wieder am Start. Den musikalischen Höhepunkt bildet am Samstagabend ab 18 Uhr der Auftritt der bekannten "Kueseckel-Musik" aus Donaueschingen. Auch am Sonntagmorgen wird Live-Musik geboten: ab 11 Uhr mit der "Schräge Büchs" aus Bad Dürrheim. Festbeginn ist am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr.