Villingen-Schwenningen Suche nach Café-Betreiber läuft noch

Martin Pöttgen erklärt, dass die Gewerbefläche alles andere als unattraktiv sei. "Bewerber, die dir erzählen, sie können eine Gastronomie betreiben, haben wir einige." Doch die Sorge der Verwaltungsgesellschaft, dass diese Bewerber innerhalb kürzester Zeit das Gegenteil beweisen würden, besteht. "Wir lassen uns bewusst Zeit bei der Auswahl", betont Pöttgen. Es gehe nicht darum, schnellstmöglich einen Betreiber zu finden, nur damit die Fläche verpachtet ist. "Wir wurden durch den jüngsten Fall gewarnt und das nehmen wir ernst", erklärt er. Es sei aber definitiv so, dass der Gesellschaft Verhandlungen und Gespräche führe. "Spruchreif ist aber noch nichts", sagt Pöttgen.

Bewerber für Nachfolge von Rudolf Haselbach

Keinesfalls so lange Zeit wollen sich die Verantwortlichen lassen, wenn es um die Nachfolge von Centermanager Rudolf Haselbach geht. Dieser wird mittelfristig in Rente gehen und die Düsseldorfer haben eine klare Vorstellung, wie Haselbachs Nachfolge geregelt werden soll. "Wir verfolgen das Ziel, Herrn Haselbach eine junge Führungskraft an die Seite zu stellen, die er im City-Rondell einlernt und so eine Übergabe vorbereitet", erklärt Pöttgen.

Ein konkretes Zeitfenster lasse sich nicht festlegen. "Das hängt natürlich auch von den Kündigungsfristen der Bewerber bei ihren aktuellen Arbeitgebern ab." Dennoch, betont Pöttgen, sei es der Wunsch, so bald wie möglich jemanden zu finden. "Aufgrund unserer Stellenausschreibungen liegen uns mittlerweile Bewerbungen vor. Diese werden wir sichten und anschließend natürlich dann auch erste Gespräche führen", erklärt Pöttgen das weitere Vorgehen. ­