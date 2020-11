Villingen-Schwenningen Suche nach barrierefreier Wohnung wird zum Albtraum

Fluktuation sinkt

Wie angespannt die Situation auf dem Markt ist, das weiß auch Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Familienheim. "Wir haben nach wie vor ein begrenztes Angebot an barrierefreien Wohnungen", erläuterte er auf Anfrage. Aufgrund von Corona sei die Lage sogar noch problematischer geworden, denn "viele bleiben in ihren Wohnungen und Häusern und verändern sich nicht". Nun sei das ohnehin knappe Angebot an mietbarem Raum noch mehr geschrumpft. "Die, die etwas haben, die bleiben auch", beschreibt Merkle die veränderten Lebensgewohnheiten durch die gegenwärtige Krise. "Die Nachfrage ist ungebrochen hoch, das Angebot aber kleiner geworden."

Sebastian Merkle würde der betroffenen Familie lieber eine andere Einschätzung mitteilen, doch auch er nennt eine Wartezeit von ein bis zwei Jahren als realistisch, je nachdem "wie passgenau das neue Zuhause sein soll". Auf eine barrierefreie Wohnung müsse man mitunter sehr lange warten. Und eine längere Zeit dürfte es auch dauern, bis eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt spürbar werde. Zwar sehe das Baurecht mittlerweile vor, dass in Neubauten zumindest eine Etage, im Erdgeschoss, barrierefrei zu planen sei, aber es dauere seine Zeit, bis diese Neuerungen auch ankommen. Im Schnitt baut die Villinger Familienheim im Jahr 50 bis 100 neue Wohnungen.

Umbau bedingt möglich

Wie sieht es mit Umbauten oder überhaupt baulichen Veränderungen aus, die Wohnungssuchenden entgegen kämen? Das Gros der Wohnungen sei Altbestand und eine Umwidmung in barrierefreien Wohnraum eher schwierig, so Merkle. Und dies schon mit Blick auf die dann meist "exorbitant steigenden Mieten", je nachdem wie aufwendig die Umbaumaßnahmen ausgefallen sind. Was jedoch bei Altbauten möglich sei, seien Kompromisse, um Menschen mit Handicap das Leben einfacher zu gestalten. "Es braucht aber viele Jahre, bis wir ein besseres Angebot haben."