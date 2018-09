VS-Villingen. "Pro Balance – sicherer Halt bis ins hohe Alter" – gezielte Übungen zur Sturzprävention bietet der Kneippverein in der Breiten Mühle bei der Familienheim an. Eine Infoveranstaltung ist am Dienstag, 11. September, 14.30 Uhr, der Kurs vom 18. September bis 23. Oktober und vom 6. November bis 11. Dezember, jeweils ab 14.30 Uhr. Die Leitun hat Brunhilde Diel-Hourani. Der Kostenbei­trag für je sechs Einheiten beträgt 30 Euro. Maximal 15 Teilnehmer können mitmachen. Anmeldung unter breitemuehle@bgfh.de, Telefon 07721/89 91 40.