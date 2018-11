Villingen-Schwenningen Stück über Demenz berührt

Die verwirrte Oma kreuzt sich mit dem Weg des Enkels Danny, der mit Rapp und Kapuzenpullis gerade im Macholand lebt. Dieser findet die verwirrte Oma auf der Straße. Die Resolute gibt Anweisungen, nachdem der Enkel sie nach Hause brachte. Er kennt das Sicherheitsbedürfnis nicht, das sich in der Handtasche für Joy manifestiert. Die falsch abgestellte Tasche muss die Oma sichern. Sie fällt aus dem Bett und kommt ins Krankenhaus.

Die Zuschauer sehen, wie Joy von gutem und mit sich selbst beschäftigtem schlechten Personal behandelt wird. Immer wieder lebt sie in ihren Erinnerungen an die Jugend, den Krieg, die Verliebtheit bis hin zu ihrem Baby. Sie erlebt die längst vergangenen Freuden, Leid und Ängste real. Da sie nicht mehr unterscheiden kann zwischen der Vergangenheit und ihrem jetzigen Dasein, verhält sie sich in der Wahrnehmung der anderen häufig seltsam. Ihr flexibler Enkel Danny stellt sich auf sie ein, auch wenn er nicht alles begreift. Er schaut mit ihr und seinem Kumpel Fernsehen, hat Freude und Spaß mit der Oma und sie mit ihm.

Viele humorvolle Szenen bringen das Publikum zum Lachen und wechseln sich ab mit rührend zärtlichen Szenen zwischen Oma und Enkel. Die überforderte Tochter, kommt mit dem Chaos, das Oma verursacht, nicht mehr klar, deshalb muss diese ausziehen. Danny lockt Joy sensibel in ihr neues Zuhause. Im neuen Zimmer angekommen, lebt Joy in ihrer eigenen Welt, und die lebenslustige Oma tanzt mit ihrem Enkel und ihrer Tochter.