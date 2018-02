Villingen-Schwenningen Stück für Stück wird es konkreter

Parallel dazu ist die Offenlage des Bebauungsplans in Bearbeitung. Es gebe noch bestimmte Fachthemen, die abgearbeitet werden müssten, so Ortner. Der Plan werde zudem so bebildert, dass sich die Bürger einen guten Eindruck vom neuen Areal verschaffen können. Er komme voraussichtlich im März zum Beschluss in die politischen Gremien, berichtet gleichzeitig Stadtpressesprecherin Oxana Brunner. Unabhängig von Infoveranstaltung und Offenlage würden weiterhin Gespräche mit den Teileigentümern im Bibliotheksgebäude geführt, weiß HBB-Chef Ortner. Wie berichtet, ziehen sich diese bereits seit einigen Monaten hin, weil noch kein endgültiger Konsens über die Zukunft des Gebäudes gefunden werden konnte.

Ortner geht davon aus, dass sich das Prozedere auch noch weiter hinziehen wird. Fakt ist, dass die Bibliothek – erweitert und den Ansprüchen einer zeitgerechten Bücherei mit modernster Medienausstattung entsprechend – ins neue Forum ziehen soll. Geht es nach den ursprünglichen Plänen des Investors, würde das Bestandsgebäude abgerissen.

Dieses Vorhaben wurde aber mittlerweile wieder verworfen. Denn für eine Veränderung des Gebäudes – und sei es nur an der Außenfassade – ist stes ein einheitlicher Beschluss der Mietergemeinschaft erforderlich. Bekannterweise wollen allen voran die Geschäftseigentümer am Muslenplatz ihre Vorzugslage nicht abgeben und ins Forum wandern. "Wenn die Leute an ihrem Eigentum hängen, dann akzeptieren wir das", kommentiert Ortner, und fügt sofort hinzu: "Es gibt eben unterschiedliches Schönheits empfinden." Fest stehe jedoch, dass etwas am Gebäude gemacht werden muss, um eine "vernünftige Adresse" zum Muslenplatz zu bekommen.

Rund 60 neue Shops sollen das Forum bereichern

Hatten sich die Eigentümer des Geschäfts Die Brille sowie der Modeboutique Milan kooperativ in Bezug auf eine Veränderung ihrer Räumlichkeiten zuletzt gezeigt, soll es nach Informationen unserer Zeitung nur noch am neuen Eigentümer des ehemaligen Tattooladens neben dem Carl Haag-Saal liegen. Und auch hier ist es nichts Unbekanntes mehr, dass sich der Industrie-Fonds Neufahrn, der der City Immobilienverwaltung des City Rondells nahesteht, eingekauft hat, um die HBB-Pläne zu blockieren.

Bereits vor einigen Wochen hatte Harald Ortner im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten deutlich gemacht, dass sich im neuen Einkaufscenter bewusst keine bereits bestehenden Shops ansiedeln würden. "Die Mietersuche läuft hervorragend", meint er auch jetzt. Rund 60 neue Shops seien geplant.

Wann auch von außen wahrnehmbar sein wird, dass sich beim langersehnten neuen Einkaufszentrum etwas tut, kann der HBB-Geschäftsführer noch nicht genau sagen. "Das hängt davon ab, wann wir die Baugenehmigung bekommen", meint Harald Ortner auch in Bezug auf die noch unklaren Pläne beim alten Bibliotheksgebäude. Wichtig sei, dass die Übergänge fließend sind. "Wir stellen kein nacktes Grundstück hin." Ursprünglich war der Abriss noch für das Jahr 2018 geplant.