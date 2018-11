Schwarzwald-Baar-Kreis. Schule – und was dann? Wäre ein Studium etwas für mich? Diese Fragen stellen sich viele Schüler. Um bei der Beantwortung zu helfen, lädt die Hochschule Furtwangen zum Studieninfotag ein. Er findet heute, 21. November statt. Los geht es um 9 Uhr am Campus Furtwangen, um 9.15 Uhr am Campus Schwenningen und um 10 Uhr am Hochschulcampus Tuttlingen.