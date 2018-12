Villingen-Schwenningen Studenten vor aussichtsreicher Zukunft

Schwarzwald-Baar-Kreis. 279 Absolventen wurden feierlich verabschiedet. Mit ihren Familien und Freunden waren die ehemaligen Studierenden in die weihnachtlich dekorierte Neue Tonhalle in Villingen gekommen, um ihre Urkunden entgegen zu nehmen. Rektor Rolf Schofer spannte den historischen Bogen der industriellen Revolutionen, beginnend mit der ersten industriellen Revolution bis hin zur aktuellen Revolution der Industrie 4.0. Vor diesem Hintergrund machte er den Absolventen deutlich, dass ihre im Studium erworbene Fachkenntnis im Bereich der Ingenieurwissenschaften eine hervorragende Grundlage ist, auf der sie lebenslang aufbauen können und sollen. Er riet sich beruflich so zu verwirklichen, dass Freude und Zufriedenheit in der Arbeit gefunden werden und ermutigte die Absolventen neue Wege zu gehen, wenn diese Freude und Zufriedenheit nicht mehr vorhanden sind. In seinem Grußwort betonte OB Rupert Kubon die exzellenten beruflichen Chancen für Ingenieure in der Region. Begleitet wurde die Veranstaltung von der Kinder- und Jugend-Big Band der St. Ursula Schulen unter der Leitung ihres Dirigenten Matthias Eschbach. Die Musiker hatten vier Stücke eingeübt und den Geschmack des Publikums gut getroffen. Festlich in Roben gekleidet betraten die Absolventen die Bühne, um verabschiedet zu werden – ganz nach amerikanischem Vorbild.