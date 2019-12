Villingen-Schwenningen Studenten setzen ein (Recycling-)Zeichen

Der neue Höchststand sei Anlass, ein Zeichen für mehr Kreislaufwirtschaft zu setzen, aber auch Verbraucher aufzurufen, Verpackungsmüll einzusparen. Die Auswirkungen, so die StuV-Sprecherinnen Johanna Staneker und Franziska Heimrich, seien zudem gesundheitsgefährdend, da Plastik auch vermehrt in den Nahrungskreislauf eintritt. So nimmt jeder Deutsche durchschnittlich fünf Gramm Mikroplastik pro Woche zu sich, was der Größe einer Kreditkarte entspricht.

Aufgerufen zur "Globalen Aktionswoche gegen die Klimakrise" hatten die jungen Menschen von "Fridays for Future", die von der Students-for-Future-Bewegung wie auch der Wissenschaftsinitiative Scientists for Future unterstützt wurden. "Scientists for Future", die kürzlich den Bundesnachhaltigkeitspreis 2019 erhalten haben, hatten darüber hinaus Hochschullehrer aller Disziplinen aufgerufen, den Inhalt von curricular bestehenden Lehrveranstaltung durch das Thema Klima zu ersetzen und zu verdeutlichen, dass unmittelbarer Handlungsbedarf bezüglich des menschgemachten Klimawandels besteht. Die Aktion wurde von zahlreichen Dozenten und Professoren unterstützt.