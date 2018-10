Villingen-Schwenningen Studenten Lust auf die Stadt gemacht

VS-Schwenningen. Insgesamt starten an der HFU damit jetzt mehr als 6400 Studenten in das Wintersemester. Erstmals konnte man sich bundesweit auch online über das Bewerbungsportal "hochschulstart.de" um einen Bachelor-Studienplatz bewerben, was die Gesamtanzahl der Bewerbungen von 4916 im vergangenen Jahr auf 5900 steigen ließ. 48 verschiedene Studiengänge standen dabei zur Auswahl.

Die nachgefragtesten sind die Dauerbrenner "International Business Management", und "Angewandte Gesundheitswissenschaften" sowie "Medienkonzeption". In ein paar wenigen Studiengängen gebe es noch freie Plätze, nachzulesen auf www.hs-furtwangen.de, hieß es.

Der Rahmen der Erstsemesterbegrüßung durch Rektor Rolf Schofer wurde wie immer auch von städtischen Vertretern genutzt, um die Neubürger auf Zeit neugierig auf die Stadt zu machen. Bürgermeister Detlev Bührer sagte, der "Hochschulstandort Schwenningen habe mehr zu bieten als allgemein bekannt ist", verwies auf die Ansprechpartner zur Vermittlung an Sportvereine und zu Freizeitaktivitäten und stellte ein neues Konzept für die öffentlichen Verkehrsmittel – vor allem zwischen Villingen und Schwenningen – in Aussicht. Offiziell greife es zwar erst 2020, doch Nachtbusse könnten bereits im Sommerfahrplan 2019 enthalten sein, so Bührer.