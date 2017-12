Villingen-Schwenningen Streitbar, sachorientiert und fleißig

VS-Schwenningen. Am Nachmittag wurde der Verstorbene auf dem Trossinger Friedhof zur letzten Ruhe gebettet. Er ist am 16. Dezember im Alter von 88 Jahren gestorben (wir berichteten).

Sebastian Berghaus, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Tuttlingen, gestaltete die Trauerfeier mit einfühlsamen Worten. Bis zuletzt seien vielen Menschen mit Martin Günzler verbunden gewesen, der seine letzte Lebenszeit in einem Seniorenheim in Trossingen verbracht hatte. 21 Jahre lang war er geschäftsführender Pfarrer in Schwenningen gewesen. Die Stadt am Neckarursprung habe er sich zusammen mit seiner Frau und den Kindern zur Heimat gemacht. Geboren wurde Günzler in Holzbronn bei Calw.

Er habe die Kirche trotz vieler Mängel geliebt, meinte Berghaus. Günzler sei immer ein streitbarer Theologe gewesen, der seine eigenen Schwächen kannte und mit seinen Grenzen umgehen konnte. Der Spross aus einer Pfarrerfamilie habe zwar in seiner Jugend anfängliche Begeisterung für das Naziregime empfunden, worauf die totale Ablehnung folgte. Kritisches Denken und der christliche Glaube hätten sich für ihn nie ausgeschlossen. Er habe stets den Pietismus und die kritische Theologie in seinem Herzen vereint. Streitbar, sachorientiert und fleißig sei er gewesen, so Berghaus weiter. Vor allem im Kirchengemeinderat habe für ihn der gemeinschaftliche Zusammenhalt und die Kollegialität Priorität genossen.