Villingen-Schwenningen Streit um Fluglärm geht weiter

Auf der einen Seite die lärmgeplagten südbadischen Anwohner, auf der anderen Seite, die nur wenig kompromissbereiten Schweizer, eine bisher eher zurückhaltende Bundesregierung. Doch von Resignation ist keine Spur. Der Kampf geht weiter. Wohl in dem Wissen, "dass es ohne uns Bürgerinitiativen viel schlimmer gekommen wäre". Wird der gordische Knoten im Frühling gelockert? Mit Skepsis und Spannung schaut auch Jörg-Dieter Klatt auf den 1. April: Am ersten April-Mittwoch soll ein Gespräch in Hohentengen, einer durch den Fluglärm äußerst stark betroffenen Gemeinde, stattfinden: Mit am Tisch sitzt der ehemalige Bundeswehr-General Wolfgang Schneiderhan. Die Hausspitze des Bundesverkehrsministeriums benannte im März 2019 auf Vorschlag der Landräte Dr. Martin Kistler, Sven Hinterseh und Frank Hämmerle Schneiderhan als Vermittler im Fluglärmstreit mit der Schweiz. Mit Spannung sieht auch der Hohentengener Bürgermeister Martin Benz dem Treffen entgegen, seine 4000-Einwohner große Kommune nahe der Schweizer Grenze sei "bestialischen Belastungen" ausgesetzt. Was erwartet er von dem Treffen, das die drei Bundestagsabgeordneten Torsten Frei (Schwarzwald-Baar-Kreis), Felix Schreiner (Waldshut-Tiengen) und Andreas Jung (Konstanz) initiiert haben? Zum einen "hoffe ich, dass unsere Interessen endlich ernst genommen werden" und nicht jede Bemühung in einer Sackgasse ende. Zudem "wünsche ich mir, dass an diesem Tag vor allem Bürger zu Wort kommen". Dies sei auch erklärtes Ziel der Veranstaltung, bekräftigt Schreiner auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die Veranstaltung in Hohentengen biete Gelegenheit, die Flugverkehrsbelastung umfassend zu diskutieren und die Anliegen der Bürger in Südbaden mitzunehmen. "Der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern steht im Mittelpunkt dieser Veranstaltung." Mit welchen Erwartungen gehen die Bundestagsabgeordneten der betroffenen Gebiete in die Veranstaltung am 1. April? "Wir südbadischen CDU-Abgeordneten erwarten von dem Verfahren, dass grenzüberschreitend an einer rechtssicheren und damit langfristigen Lösung des Fluglärmstreits gearbeitet wird", antwortet Schreiner.

Nicht zu viel erwarten

CDU-Bundestagsmitglied Torsten Frei warnt vor zu hohen Erwartungen. "Aber es könnte der Beginn eines konstruktiven Weges sein." Dieser Ansatz könne neue Dynamik in einen festgefahrenen Konflikt bringen. Nach so vielen gescheiterten Versuchen zu einer dauerhaft verträglichen Lösung zu kommen, "bin ich sicher, dass der Schlüssel für die Zukunft nicht in Berlin und Bern liegt, sondern in der Region". Frei erwartet einen offenen Dialog zwischen Schneiderhan und der betroffenen Bevölkerung. Nun biete sich eine gute Gelegenheit, die Flugverkehrsbelastung zu diskutieren und die Anliegen der Bürger in Südbaden für weitere anschließende Gespräche mit der Schweizer Seite mitzunehmen.