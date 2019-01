Villingen-Schwenningen "Streichquartett" im Literaturtreff

Villingen-Schwenningen. Der Literaturtreff ist eine VHS-Seminarreihe mit der Dozentin Lucy Lachenmaier in der VHS in Schwenningen, Metzgergasse 8. Wahlweise am Dienstag, 5. Februar, von 16.15 bis 17.45 Uhr oder am Dienstag, 29. Januar, von 20 bis 21.30 Uhr steht das Buch "Streichquartett" von Anna Enquist im Mittelpunkt. Inhalte, Themen, Probleme, die in diesem Buch behandelt sind, werden in offener Runde besprochen. Die Dozentin erläutert literarische Aspekte und gibt Informationen zum Autor.