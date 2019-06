Villingen-Schwenningen Street-Food-Tour macht Station in Villingen

Am Samstag, 8. Juni, wird das Wochenende in Villingen-Schwenningen köstlich eingeleitet: Ab 12 Uhr öffnen die Trucks der Streed-Food-Tour am Autohaus Stadelbauer ihre Luken und geben den Startschuss für ein dreitägiges kulinarisches Feuerwerk. Das Konzept für 2019 wurde derweil laut Organisatoren um eine Bühne mit Livemusik und einem bunten Kinderprogramm erweitert.

Über 20 Gastronomen

Los geht es am Samstag von 12 bis 22 Uhr, Sonntag kann von 12 bis 22 Uhr und montags von 12 bis 18 Uhr geschlemmt werden. Über 20 Gastronomen werden Spezialitäten aus aller Welt zaubern und ihre mobilen Garküchen für die Besucher öffnen. "Natürlich wollen wir unserem Fanclub in Villingen-Schwenningen auf hohem Niveau begeistern! Daher sind 2019 nicht nur die besten europäischen Foodtrucks sondern auch großartige Musiker am Start, die ein fantastisches Unterhaltungsprogramm bieten. Die perfekte Spielwiese für Feinschmecker und Kulturbegeisterte, die bei guter Musik genießen, fachsimpeln und Spaß haben wollen", kündigt der Geschäftsführer Simon Wissing an.