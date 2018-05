Villingen-Schwenningen Strategien für effektives Lernen

Effektiv sei es zu wissen, welcher Lerntyp das eigene Kind sei, um entsprechend an der Stelle anzusetzen, an der es am besten den neuen Lernstoff aufnehmen könne, erklärte der Referent. Ein besonderes Augenmerk legte Schnell auf die Wiederholung des gelernten Unterrichtsstoffes und zeigte damit die Relevanz von Hausaufgaben auf.

Auch die Auswirkung einer präzisen Strukturierung bei der Heftführung und bei allen zu lernenden Inhalten ließ er die Zuhörer ausprobieren, indem er Begriffe zum Lernen innerhalb von zwei Minuten aufgab. Eine Gruppe erhielt diese Begriffe durch­einander geschrieben aufgelistet, die andere Gruppe in Spalten sortiert. Die Ergebnisse zeigten, dass die zweite Gruppe nahezu alle Begriffe aufsagen konnten, während die anderen Zuhörer deutliche Schwierigkeiten hatte.

Eine 15-minütige Pause, in der Eltern und der Förderverein Häppchen und Getränke auftischten, ergänzte den zweistündigen interessanten und abwechslungsreichen Vortrag, der bei allen Besuchern gut ankam.