Villingen-Schwenningen Straßensperrung soll Abhilfe schaffen

Villingen-Schwenningen. Nach mehrfacher, ausführlicher und kontroverser Diskussion hat der Kreistags-Ausschuss für Umwelt und Technik am Montag mit großer Mehrheit eine Entscheidung zur Beseitigung des Unfallschwerpunktes an der Stumpenkreuzung zwischen Nordstetten und Kappel getroffen. Erst am 3. März ereignete sich dort der 14. Unfall seit 2013. Jetzt soll "schnellstmöglich", so Kreisrat Jürgen Roth, für mehr Sicherheit gesorgt werden.

Für die Weilersbacher Ortsvorsteherin Silke Lorke ist "nur ein Kreisverkehr die Lösung", die Situation zu verbessern. Laut Ortsvorsteher Klaus Martin steht im Ortschaftsrat von Obereschach die Diskussion dazu noch an. Auch für den Vertreter des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist ein Kreisverkehr die optimale Lösung.

Während sich Kreisrat Ernst Reiser (Freie Wähler) mit seiner Fraktion wie schon bisher weitgehend uneingeschränkt für die Kreisellösung stark machte, äußerte man sich aus den anderen Fraktion unter anderem mit Blick auf die Topografie an der Stumpenkreuzung teilweise skeptisch.