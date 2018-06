Villingen-Schwenningen Straßenlaternen sollen künftig auch W-Lan spenden

Straßenlaternen sind weit mehr als Spender von Licht und Sicherheit. Kein Wunder also, dass Bürgermeister Detlev Bührer im Gespräch mit den Stadtwerken (SVS) im Gespräch über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Straßenbeleuchtung ein Licht aufgegangen ist: Sie schlagen vor, die Leuchten von Villingen-Schwenningen durch W-Lan-Router zu ergänzen. Für ein flächendeckendes Angebot in den beiden Innenstädten wären voraussichtlich 21 Zugangspunkte pro Stadtteil notwendig. Dazu würden einzelne Lampen mit Routern ausgerüstet und ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz vorgenommen.

Hotspots schon jetzt verfügbar

Damit will VS der Zukunft gerecht werden, schließlich nimmt die Nutzung von mobilen, internetfähigen Endgeräten seit Jahren stetig zu und wird der Bedarf an Datenvolumen immer größer. In VS gibt es zwar schon einzelne Hotspots, ein flächendeckendes Angebot aber, das eine durchgängige Verbindung während des Innenstadt-Besuchs gewährleistet, lässt die Doppelstadt bislang vermissen.