Villingen-Schwenningen Straßenerhalt wird teurer

Schwarzwald-Baar-Kreis. Für drei Straßen- und Brückenbaumaßnahmen im Gesamtwert von 1,47 Millionen Euro wurden jetzt vom Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik die Aufträge vergeben. Aufgehoben wurde die Vergabe der Bauwerksinstandsetzungsarbeiten an der K 5732 in Furtwangen und an der K 5715 bei Stockburg/Villingen. Der Auftrag für Brücken- und Fahrbahnerneuerung an der K 5730 geht für insgesamt 902 831 Euro an die Firma Walter Straßenbau KG Trossingen.