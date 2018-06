Villingen-Schwenningen Straßen: "keine Prestigeobjekte"

Die Stadt hat die Straßen in VS in vier Kategorien aufgeteilt und zugeordnet, welche wie saniert werden muss und wie bald. "Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung", schreibt Bonath in einer Mitteilung der Liberalen.

Er sehe allerdings den Gemeinderat in der Pflicht sich zu disziplinieren. "Wenn wir den Investitionsstau der letzten Jahre jemals abbauen wollen, muss das jetzt strategisch umgesetzt werden. Eigene Prestigeobjekte im Straßenbau haben hintenanzustehen", erklärt der Unternehmensberater. Er sei gespannt, wie sich die anderen Fraktionen verhalten, erwarte aber breite Zustimmung für ein systematisches künftiges Vorgehen.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Marcel Klinge begrüßt die Konzeption ebenso. "Eine der zentralen Zukunftsherausforderungen ist der Verkehr. Hier müssen wir besser werden und auf diesem Weg haben wir Aussichten, das zu schaffen." Es sei nicht hinnehmbar, dass VS im Straßenbau oft kleinteilig vorgegangen ist. "Wenn wir unseren Verkehr besser regeln können haben wir einen Schritt getan unser gesamtes Potential abzurufen. Die Sanierung der zum Teil miserablen Straßen ist hier der erste Schritt. Das ist ein Zukunftsthema erster Priorität, und ich will, dass wir uns dafür top aufstellen."