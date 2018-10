Für den Durchgangsverkehr endgültig gesperrt wurde jetzt in Obereschach die Verbindung zwischen der Gehrenstraße und der Straße nach Mönchweiler, die mitten durch das Sportgelände führt, nachdem Einsprüche gegen die Sperrung abgewiesen wurden. Beantragt hatte die Sperrung der Straße der Ortschaftsrat zum Schutz insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die auf dem Rasenplatz unmittelbar neben der Straße täglich trainieren und am Wochenende ihre Spiele austragen. So wurde die Durchgangsstraße in einen Privatweg umgewidmet. Foto: Weiß