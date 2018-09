Villingen-Schwenningen Stolperfallen im Moos beseitigt

VS-Schwenningen. Die letzte Schraube ist festgezogen, die neue Bohle sitzt. Andreas Lins nickt zufrieden, er und Christian Wetzel sind wieder ein kleines Stück weitergerückt auf dem großen Bohlenweg im Schwenninger Moos. Die beiden Männer von den Technischen Diensten Villingen-Schwenningen (TDVS) tauschen dort seit Montag beschädigte Querdielen aus.

Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst sind die TDVS zu diesem Zweck jährlich vor Ort, erklärt Lins. Weil die Bretter aus Naturschutzgründen nicht imprägniert sind, halten sie maximal fünf Jahre, erklärt er einem Fußgänger. Mit einer Druckimprägnierung, schätzt Lins, würden sie doppelt so lange halten. Rund 150 Exemplare werden in diesen Tagen zwischen Pavillon am Reitstall und Neckarursprung, entlang des Geländes der FSV Schwenningen, ausgetauscht.

"Manche Dielen sind nach fünf Minuten draußen, manchmal ist es eine Quälerei von 20 Minuten weil man erst den Dreck aus den Schrauben kratzen und dann auch noch das Brett rausbrechen muss, obwohl alle Schrauben gelöst sind", erklärt Lins. Deshalb sei es schwierig abzuschätzen, wie lange die Arbeiten andauern. Laut Stadtverwaltung soll bis Mittwoch alles erledigt sein.