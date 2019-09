Villingen-Schwenningen Störung im Schwenninger Wassernetz

Zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung in der Schwenninger Hochzone ist es am Samstagvormittag gekommen. Gegen 10.30 Uhr brach aus noch nicht eindeutig geklärter Ursache die Versorgung der höher gelegenen Gebiete von Schwenningen zusammen. Der sofort ausgerückte Bereitschaftsdienst der SVS habe das Problem des Druckreglers im Waldeckschacht gegen 11 Uhr vorläufig beheben können, so dass die Wasserversorgung kurz darauf wiederhergestellt war. "In Folge der Störung kann es zu Trübungen des Wassers kommen. Von diesen Trübungen geht keinerlei Gefahr aus", erklären die Stadtwerke. Die SVS empfiehlt, sofern möglich, die Perlatoren vom Wasserhahn abzuschrauben und die Hausinstallationen zu spülen, bis wieder klares Wasser aus den Leitungen fließt. Es sei weiter möglich, dass sich so genannte Luftkissen in den Leitungen gebildet haben, wodurch der Wasserdruck nicht wie gewohnt zur Verfügung steht. Diese Luftkissen würden ebenfalls durch das Spülen der Leitungen wie oben erwähnt beseitigt. Die SVS rät, die Hausanschlüsse zu prüfen. Im Laufe des Samstags habe die SVS das Rohrnetz gespült.