Markus Segschneider verfügt als Gitarrist über ein ungeheuer großes Repertoire an Stilmitteln, die sich in seinen Kompositionen nahtlos miteinander verbinden. Es scheint überhaupt keine Grenzen zu geben für das, was Markus Segschneider mit und auf seiner Gitarre anstellt: Jazz, Folk, Pop, Funk – alles wird gelassen verwoben zu einer Musik, die die lebensfrohe Stimmung eines Bilderbuchsommermorgens vermittelt. Das Konzert findet am Montag, 29. Januar, 20 Uhr, in der Scheuer in Villingen statt. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße. Foto: Pollert