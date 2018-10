Villingen-Schwenningen Stimmgewaltige Vielfalt begeistert in der Festhalle

Den Herbst gemeinsam feiern und besingen wie eine Art Erntedank, war der Sinn des englischen Volksliedes aus dem 17. Jahrhundert "Autumn comes", mit dem die Tannheim Singers den Konzertabend eröffneten. Herbst kann aber auch frei nach Louis Armstrong "What a wonderful world" sein.

Nahtlos schloss sich "Träume sind stärker" an und versetzte Berge. Unterstützt wurden die Tannheim Singer instrumental durch Musizierende der Hochschule Trossingen. So brachte Revalee Kretschmann mit "So riefst du mich" ein von ihr komponiertes Lied zur Aufführung. Mit gesanglichen Soloeinlagen brachte sich auch Dirigent Konstantin Heieck bei den Stücken ein.

Mit der schottischen Volksweise "The water is wide" führte der Chor seine Inselrundfahrt fort, eindrücklich und kräftig war "Loan on me", das Glücksmomente wie Freundschaft und Vertrauen einfließen ließ und die Zuhörer zum rhythmischen Mitklatschen animierte. Kräftig bemerkbar machte man sich auch bei "Bring me little water Sylvie" und verschüttete kein Wasser. Gut aufbereitetes und vorgetragenes modernes Liedgut durch die Voiceboys, zunächst "I’m a believer" von Neil Diamond, dann mehrstimmig in der Art der Comedian Harmonists "Mann im Mond". Paul McCartney ließ mit "Lady Madonna" grüßen, zum Mitsummen "Can’t help falling in love" und abschließend "Viva la Vida". Als verdiente Zugabe entführte der Chor sein Publikum mit "The Lion sleeps tonight" in die Savannen Afrikas.