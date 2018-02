Villingen-Schwenningen Stimme der FDP

Bereits im Vorfeld der ersten Ausschusssitzung gab es Spekulationen, ob der AfD-Abgeordnete Sebastian Münzenmaier den Vorsitz erhalten würde. Zu dessen Wahl erklärt Marcel Klinge: "Die Personalie Sebastian Münzenmaier sieht auch die FDP sehr kritisch. Aber Herr Münzenmaier, wie seine AfD-Fraktionskollegen, sind demokratisch gewählte Abgeordnete des Parlaments. Aus diesem Grund haben wir heute nicht gegen ihn gestimmt. Wir haben seit 70 Jahren erfolgreich Regeln und Verfahren im Bundestag. Die werden wir jetzt nicht ändern, nur weil die AfD ein Teil des Parlaments geworden ist. Wir sollten die AfD jetzt an ihrer inhaltlichen Arbeit messen. Ich bin gespannt, was Herr Münzenmaier hier in den Parlamentsbetrieb einbringen wird. Wie im Parlament gilt übrigens auch bei der Ausschussarbeit das Mehrheitsprinzip – der Einfluss der Ausschussvorsitzenden ist also begrenzt."