Villingen-Schwenningen Stiftung unterstützt Sanierung besonderer Stube

Der Bauherr, der das seit Beginn bestehende Familienerbe teils geerbt, teils gekauft hat, will in kleinen Schritten zunächst das Wohnhaus der sanierungsbedürftigen Hofanlage instand setzen. Im ersten Sanierungsabschnitt stehen einige bauzeitliche Fenster und die Restaurierung des Holztäfers in der repräsentativen Oberen Stube an. Die Denkmalstiftung Baden-Württemberg will auch weitere Etappen der schrittweisen Instandsetzung unterstützen.

Nach ihrem Motto "Bürger retten Denkmale" fördert die Denkmalstiftung Baden-Württemberg eigenen ­Angaben zufolge insbesondere private Initiativen und gemeinnützige Bürgeraktionen, die sich für den Erhalt von Kulturdenkmalen im Land engagieren. 33 Projekte hat die Stiftung bürgerlichen Rechts allein im Jahr 2017 unterstützt. Seit ihrer Gründung hat sie weit mehr als 1400 Vorhaben gefördert, um Baudenkmale vor dem Verfall zu retten. 60 Prozent davon waren Anträge von Privaten, Fördervereinen und Bürgerinitiativen.

Möglich war dies, weil sie neben den Erträgen aus dem Stiftungskapital auch erhebliche Mittel aus der Lotterie Glücksspirale erhält. Für die Förderung und die Öffentlichkeitsarbeit zum Denkmalschutz bleibe die Denkmalstiftung Baden-Württemberg aber mehr denn je auf großzügige Spenden angewiesen.