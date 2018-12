Villingen-Schwenningen Sternsinger sammeln für Kinder

Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+19" bringen sie den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen und sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt. Auch in Villingen sind die Sternsinger rund um den Dreikönigstag unterwegs: Wie die Verantwortlichen der Sternsingeraktion, die die Teams der Seelsorgeeinheit koordinieren, erklären, werden die Haushalte von Heilig Kreuz, der Münsterpfarrei, St. Fidelis und in Rietheim am 6. Januar besucht, die Sternsinger von St. Bruder Klaus und St. Konrad sind zwischen dem 3. und dem 5. Januar unterwegs. Zur besseren Planung der Aktion benötigen die Organisatoren eine Anmeldung, wenn der Besuch der Sternsinger gewünscht wird. Dies ist in den einzelnen Pfarrämtern ab sofort möglich. "In Rietheim ist dies nicht nötig, wir ziehen von Haus zu Haus", berichtet Lukas Molnar.

Kinder und Jugendliche, die auch bei den Sternsingern mit dabei sein möchten, können sich in den Pfarrbüros melden, ebenso Erwachsene, die die einzelnen Teams unterstützen wollen.