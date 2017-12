Villingen-Schwenningen Sternsinger kommen

Aktion des Dreikönigssingens gibt es bereits seit 1959

1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Mehr als eine Milliarde Euro haben die Sternsinger seit dem Aktionsstart gesammelt, mehr als 71 700 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Wer Lust hat, zusammen mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen den Kindern in Indien zu helfen, ist eingeladen, ein paar Freunde um sich zu scharen, ins Gemeindezentrum St. Franziskus, Erzbergerstraße 11, zu kommen und mitzumachen. Das erste Treffen der Sternsinger zum Kennenlernen findet bereits am morgigen Freitag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr statt.