Villingen-Schwenningen Sternsinger bringen jetzt den Segen

Villingen-Schwenningen (uwk). In Pfaffenweiler beispielsweise kamen die Sternsinger am Mittwoch zu einem Vortreffen in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit zusammen, um die Touren für die nächsten Tage abzustimmen.

"In Pfaffenweiler werden acht Gruppen unterwegs sein", zeigt Axel Zimmermann auf. Mit Betreuern seien etwa 50 Personen für die Sternsingeraktion aktiv. Betreut und geleitet werde die Aktion in Pfaffenweiler durch die Katholische Junge Gemeinde (KjG) und die Ministranten. Unterwegs sind die Sternsinger in diesem Ortsteil am 4., 5. und 6. Januar. Am Dreikönigstag, 6. Januar, besuchen die Sternsinger aus Pfaffenweiler zudem die umliegenden Gehöfte sowie auch die Haushalte in Herzogenweiler. Ebenso wird am Dreikönigstag, 10.30 Uhr, eine Eucharistiefeier in der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit Pfaffenweiler unter Mitwirkung der Sternsinger stattfinden.

Sternsinger machen sich freilich auch in den weiteren Orten der Seelsorgeeinheit "Zwischen Brigach und Kirnach" zu den Einwohner auf, also in Marbach und Tannheim. In Tannheim wird ein Gottesdienst mit den Sternsingern am Samstag, 5. Januar, 18.30 Uhr, gefeiert.