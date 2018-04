Villingen-Schwenningen Sterbebegleiter gesucht

Die Hospizbewegung begleitet und unterstützt schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige in der letzten Lebensphase Zuhause, im Altenheim, Krankenhaus und im Palliativzentrum. Begleiten heißt in dieser Situation Dasein und Zuhören, mitmenschliche Nähe und einfühlsame Zuwendung schenken, Zeit für Gespräche haben, Unterstützung und Entlastung der Angehörigen. So eine ehrenamtliche Mitarbeit bei der Hospizbewegung kann das eigene Leben ausfüllen und bereichern.

Frauen und Männer, die sich angesprochen fühlen und als ehrenamtliche Begleiter mitarbeiten möchten, sind zur Teilnahme am Ausbildungskurs "Sterbende begleiten" eingeladen.

Er beginnt mit einem Wochenendseminar zum Thema "Was bedeutet Sterben für mich?" vom 28. bis 30. September. Daran schließen sich 14-tägig Kursabende und Seminartage an. Informationsabende gibt es am Donnerstag, 3. Mai, um 19 Uhr in Villingen, Evangelische Erwachsenenbildung, Mönchweiler-straße 4 und am Mittwoch, 9. Mai, um 19 Uhr in Donaueschingen, Marienhaus, Eilestraße 4.